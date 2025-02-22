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Кто из военных и госслужащих обязан подать декларации – объяснение

16:10, 22 февраля 2025
Минобороны напоминает о сроках подачи деклараций для военных и должностных лиц до 1 апреля 2025 года.
Кто из военных и госслужащих обязан подать декларации – объяснение
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С 1 января 2025 года стартовал очередной этап подачи деклараций за 2024 год для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции», декларации необходимо подать до 1 апреля 2025 года через официальный веб-сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом напомнили в Минобороны.

Во время военного положения некоторые категории военных освобождены от подачи деклараций, в частности:

  • военные должностные лица, которые служат по контракту;
  • мобилизованные, резервисты и призванные офицеры;
  • работники социальной сферы, медицины, образования (кроме руководителей).

В то же время некоторые категории лиц обязаны подавать декларации даже во время военного положения, в частности:

  • министры и их заместители;
  • военнослужащие аппарата Минобороны;
  • члены военно-врачебных комиссий;
  • военнослужащие ТЦК и СП, кроме лиц рядового состава подразделений охраны;
  • лица, участвующие в оборонных закупках или контролирующие их качество.

Также, при назначении на должности в Минобороны или ТЦК и СП, рекомендуется подавать декларации за 2021-2024 годы в течение 90 дней. В случае увольнения с государственной службы, декларацию за период с 1 января до дня увольнения нужно подать в течение 30 дней, а военнослужащим ВСУ - в течение 90 дней.

Члены военно-врачебных комиссий должны подать декларацию кандидата за предыдущий год в течение 10 дней. Госслужащие категорий «А» и «Б», высший офицерский состав и руководство ТЦК и СП обязаны сообщать НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней, если сумма дохода, приобретения имущества или расходов превышает 151 400 грн.

Также необходимо сообщать НАПК об открытии зарубежного счета в течение 20 дней. Контроль за подачей деклараций осуществляют уполномоченные лица по вопросам предотвращения коррупции.

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декларация Минобороны

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