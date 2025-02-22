«Убийства должны прекратиться», – Кит Келлог рассказал о визите к раненым военным

Кит Келлог во время визита в Киев вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк посетил раненых военных в Ирпенском госпитале.

Фото: Х / Keith Kellogg

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог, который 19 февраля прибыл в Киев, посетил раненых украинских военнослужащих в Ирпенском военном госпитале. Визит он совершил вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк.

В своем посте в соцсети Х Келлог поделился впечатлениями от визита: «Эмоциональный визит в Ирпенский военный госпиталь в Украине вместе с послом Бринк, чтобы посетить раненых военных, тех, кто потерял конечности. Быть рядом с этими воинами - вот почему президент Трамп абсолютно прав относительно завершения этой войны. Убийства должны прекратиться. 45-47-й это сделает».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.

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