Госсекретарь Марко Рубио опубликовал заявление с призывом к ООН поддержать резолюцию на пути к миру

США предлагают ООН резолюцию для завершения войны между Россией и Украиной.

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Госсекретарь США Марко Рубио призвал Организацию Объединенных Наций поддержать резолюцию, которая проложит путь к миру между Россией и Украиной. В заявлении, опубликованном Рубио, он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп стремится завершить войну и обеспечить устойчивый мир, а не только временную паузу.

«Президент США стремится завершить войну между Россией и Украиной. В понедельник, через три года с начала российско-украинской войны, Соединенные Штаты предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должен поддержать весь состав ООН, чтобы очертить путь к миру», - написал Госсекретарь США Марко Рубиов в соцсети Х.

Текст заявления далее:

Президент Трамп настроен положить конец российско-украинской войне и найти решение, которое приведет к прочному миру, а не просто к временной паузе. В этот понедельник, 24 февраля, исполнится три года российско-украинской войне. Эта война затянулась слишком надолго и обошлась слишком дорого Украине и России.

Соединенные Штаты предложили простую историческую резолюцию в Организации Объединенных Наций, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы наметить путь к миру. Эта резолюция соответствует мнению президента Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, для поддержания международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров. Если Организация Объединенных Наций действительно привержена своей первоначальной цели, мы должны признать, что, несмотря на возможные трудности, цель прочного мира остается достижимой. Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец и что мир возможен.

Мы твердо верим, что настал момент взять на себя обязательство прекратить войну. Это наш шанс создать реальный импульс к миру. Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к Соединенным Штатам в этом торжественном стремлении.

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