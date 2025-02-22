В США уволили главу объединенного комитета начальников штабов Брауна

Дональд Трамп поблагодарил генерала Брауна за 40 лет службы и объявил новое назначение.

Фото: U.S. Air Force

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Администрация Дональда Трампа увольняет председателя Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна и еще пятерых высших военных руководителей. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за более 40 лет служения нашей стране. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье прекрасного будущего», - заявил Трамп.

Причины увольнения он не указал. Вместо этого он выдвинул на должность Брауна генерал-лейтенанта ВВС Дэна «Разина» Кейна.

«Генерал Кейн - опытный пилот, эксперт по национальной безопасности, успешный предприниматель и «боец» со значительным опытом межведомственных и специальных операций [...] Несмотря на то, что Кейн имел высокую квалификацию и уважение, сонный Джо Байден пропустил его для повышения по службе. Но уже нет!» - заявил Трамп.

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