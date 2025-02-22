Дроны уничтожили энергообеспечение нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае РФ

В Краснодарском крае РФ остановлена перекачка нефти.

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Дроны совершили успешную операцию, обесточив и остановив работу нефтеперекачивающей станции «Нововеличковская» в Краснодарском крае России. Как сообщили источники в СБУ «Интерфакс-Украина», эта станция является важным звеном для транспортировки нефти на Кубани, в частности для поставки на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы.

Атака на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает станцию, привела к ее поджогу и полному обесточиванию. Вследствие этого был остановлен процесс перекачки нефти.

Это уже восьмая успешная спецоперация СБУ в этом году, направленная на поражение нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ, что затрудняет обеспечение российской армии топливом.

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