Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье депутата судили за незаконное содержание в подвале группы иностранцев

07:18, 13 марта 2025
Группа злоумышленников, возглавляемая депутатом, напала на туристов, которые направлялись на Закарпатье, с целью ограбления.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье к 8 годам заключения приговорен депутат из поселка Большой Березный. Мужчина получил наказание за нападение и незаконное содержание в подвале пяти граждан Таджикистана, среди которых двое малолетних детей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о событиях, произошедших в ноябре 2019 года.

Доказано, что мужчина с группой людей спланировал и совершил нападение на группу иностранцев, ехавших в Закарпатье с туристической целью. Нападавшие хотели завладеть деньгами, которые туристы имели с собой.

Депутат действовал совместно с жителями Ужгородского района и Киева. Среди фигурантов — таксист, который вез группу из Львовской области в Закарпатье. Довезя пассажиров в Большое Березное, мужчина вытащил пистолет и стал угрожать иностранцам, приказывая выполнять все его указания.

"Впоследствии нападавшие отобрали у туристов деньги в сумме 7 000 долларов, телефоны и другие личные вещи. После этого вместе с детьми заперли в подвале, где содержались в течение трех дней", - сообщили в прокуратуре.

Одному из граждан Таджикистана удалось скрыться, когда нападавшие вывезли его в Перечин, чтобы поездом отправить в Киев. Тогда он и сообщил о случившемся правоохранителям.

В прокуратуре добавили, что производство по одному из соучастников дела закрыли в связи с его смертью, а другой мужчина был осужден ранее.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших и заставил обвиняемого возместить им 332 000 гривен морального ущерба. Сейчас ожидается вступление в приговор законной силы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплаты чиновников планируют отвязать от прожиточного минимума новым законом

Зарплаты госслужащих и должностных лиц сейчас «привязаны» к прожиточному минимуму, и это нужно менять, ведь рост соцвыплат не должен автоматически влечь за собой повышение зарплат тем, кто чувствует себя достаточно комфортно – народный депутат Виталий Безгин.

Результаты квалификационного экзамена на должности судей апелляционных административных судов – известны 67 кандидатов, которые идут дальше

Следующий этап – собеседования, состоятся весной-летом.

Стали известны три финальные кандидатуры на кресло судьи Конституционного Суда по квоте Президента

Президент Владимир Зеленский будет выбирать среди трех кандидатов – в финал вышли Александр Водянников, Михаил Савчин и Юрий Барабаш.

Дональд Трамп издал указ о защите федерального правительства от необоснованных судебных запретов ввиду исков активистских групп

Указ Трампа призван защитить федеральное правительство от необоснованных судебных запретов, инициированных активистскими организациями, отбирающих «благоприятные суды» для оспаривания правительственных решений.

Повышение окладов полицейским потребует средств для перерасчета пенсий ранее уволенным полицейским – Минфин

Предложение повысить зарплату полицейским ранее столкнулось с критикой со стороны Минфина и Пенсионного фонда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики