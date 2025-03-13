На Закарпатье депутата судили за незаконное содержание в подвале группы иностранцев

Группа злоумышленников, возглавляемая депутатом, напала на туристов, которые направлялись на Закарпатье, с целью ограбления.

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На Закарпатье к 8 годам заключения приговорен депутат из поселка Большой Березный. Мужчина получил наказание за нападение и незаконное содержание в подвале пяти граждан Таджикистана, среди которых двое малолетних детей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о событиях, произошедших в ноябре 2019 года.

Доказано, что мужчина с группой людей спланировал и совершил нападение на группу иностранцев, ехавших в Закарпатье с туристической целью. Нападавшие хотели завладеть деньгами, которые туристы имели с собой.

Депутат действовал совместно с жителями Ужгородского района и Киева. Среди фигурантов — таксист, который вез группу из Львовской области в Закарпатье. Довезя пассажиров в Большое Березное, мужчина вытащил пистолет и стал угрожать иностранцам, приказывая выполнять все его указания.

"Впоследствии нападавшие отобрали у туристов деньги в сумме 7 000 долларов, телефоны и другие личные вещи. После этого вместе с детьми заперли в подвале, где содержались в течение трех дней", - сообщили в прокуратуре.

Одному из граждан Таджикистана удалось скрыться, когда нападавшие вывезли его в Перечин, чтобы поездом отправить в Киев. Тогда он и сообщил о случившемся правоохранителям.

В прокуратуре добавили, что производство по одному из соучастников дела закрыли в связи с его смертью, а другой мужчина был осужден ранее.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших и заставил обвиняемого возместить им 332 000 гривен морального ущерба. Сейчас ожидается вступление в приговор законной силы.

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