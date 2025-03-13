На Закарпатті депутата судили за незаконне утримання у підвалі групи іноземців

Група зловмисників, очолювана депутатом, напала на туристів, які прямували на Закарпаття, з метою пограбування.

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На Закарпатті до 8 років ув'язнення засудили депутата з селища Великий Березний. Чоловік отримав покарання за напад і незаконне утримання у підвалі п’ятьох громадян Таджикистану, серед яких було двоє малолітніх дітей. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про події, які сталися у листопаді 2019 року.

Доведено, що чоловік з групою людей спланував і здійснив напад на групу іноземців, які їхали на Закарпаття з туристичною метою. Нападники хотіли заволодіти грошима, які туристи мали з собою.

Депутат діяв спільно з жителями Ужгородського району та Києва. Серед фігурантів — таксист, який віз групу зі Львівщини до Закарпаття. Довізши пасажирів до Великого Березного, чоловік витягнув пістолет і став погрожувати іноземцям, наказуючи виконувати усі його вказівки.

"Згодом нападники відібрали у туристів гроші у сумі 7 000 доларів, телефони та інші особисті речі. Після цього разом із дітьми замкнули у підвалі, де утримували протягом трьох днів", — повідомили у прокуратурі.

Одному з громадян Таджикистану вдалося втекти, коли нападники вивезли його до Перечина, аби поїздом відправити до Києва. Тоді він і повідомив про те, що сталося, правоохоронцям.

У прокуратурі додали, що провадження щодо одного зі співучасників справи закрили у зв’язку з його смертю, а іншого чоловіка було засуджено раніше.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілих і змусив обвинуваченого відшкодувати їм 332 000 гривень моральної шкоди. Наразі очікується набрання вироком законної сили.

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