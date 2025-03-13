В Каменском разоблачили мошеннический call-центр, который обманул европейцев на более 11 млн

Украина, Литва и Латвия совместно накрыли преступный call-центр.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

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В городе Каменское Днепропетровской области правоохранители разоблачили мошеннический call-центр, который выманивал деньги у граждан Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Спецоперацию провели прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранителями Литвы и Латвии при поддержке Евроюста. В результате задержаны 13 участников преступной организации, а 14 фигурантам объявлено о подозрении.

По данным следствия, злоумышленники организовали деятельность call-центра, где звонили европейским гражданам, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов. Под предлогом финансовой помощи мошенники получали конфиденциальные данные и перечисляли деньги потерпевших на подконтрольные счета и криптокошельки.

Предварительно установлено шесть потерпевших из Литвы и Украины, которым нанесен ущерб на более 11 млн грн.

Во время 35 обысков правоохранители изъяли почти 1 млн грн, 160 тыс. долларов США, банковские карты, компьютеры, телефоны, сим-карты, черновые записи и автомобили.

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