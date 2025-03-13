У Кам’янському викрили шахрайський call-центр, який ошукав європейців на понад 11 млн

Україна, Литва та Латвія спільно накрили злочинний call-центр.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

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У місті Кам’янське Дніпропетровської області правоохоронці викрили шахрайський call-центр, що виманював гроші у громадян Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Спецоперацію провели прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями Литви та Латвії за підтримки Євроюсту. У результаті затримано 13 учасників злочинної організації, а 14 фігурантам оголошено про підозру.

За даними слідства, зловмисники організували діяльність call-центру, де телефонували європейським громадянам, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів. Під приводом фінансової допомоги шахраї отримували конфіденційні дані та перераховували гроші потерпілих на підконтрольні рахунки і криптогаманці.

Попередньо встановлено шість потерпілих із Литви та України, яким завдано збитків на понад 11 млн грн.

Під час 35 обшуків правоохоронці вилучили майже 1 млн грн, 160 тис. доларів США, банківські картки, комп’ютери, телефони, сім-картки, чорнові записи та автомобілі.

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