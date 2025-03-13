В НАПК объяснили, как исправить ошибку в декларации

НАПК опубликовало алгоритм действий пользователя Реестра деклараций в случае выявления ошибки в декларации.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что в Едином государственном реестре деклараций предусмотрена возможность исправления ошибок. Главное – сделать это правильно и своевременно, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Как внести изменения в поданную декларацию

Войдите в свой персональный кабинет. Найдите поданную декларацию – рядом с ней есть кнопка «Подать исправленную декларацию», которая будет активной 30 дней с момента подачи документа. Нажмите кнопку – система создаст черновик исправленной декларации. Отредактируйте данные. Сохраните изменения, после чего черновик исправленной декларации будет сохранен. Подайте исправленную декларацию.

Исправленную декларацию можно подать только один раз в течение 30 дней после подачи основной декларации.

Что делать, если срок 30 дней истек или попытка исправления уже использована?

Не стоит переживать — вы все еще можете уведомить об ошибке. Для этого необходимо:

Войти в персональный электронный кабинет Реестра деклараций.

Перейти во вкладку «Мои сообщения» – она находится рядом с «Мои документы» и «Мой профиль».

Создать новое сообщение и отправить его – в произвольной форме опишите, какие именно ошибки были обнаружены и почему вы их допустили.

Ответ на это сообщение не предусмотрен, но информацию, указанную вами, могут учесть при полной проверке декларации.

Можно ли изменить тип декларации?

Изменение типа декларации не предусмотрено, но если вы:

Ошибочно подали декларацию «Кандидата на должность» – просто подайте новую декларацию правильного типа.

Ошибочно выбрали другой тип декларации вместо «При увольнении» – необходимо уведомить НАПК через вкладку «Мои сообщения» в персональном кабинете и подать декларацию «При увольнении» за соответствующий период.

Ошибочно выбрали тип декларации «Я продолжаю выполнять функции государства…» или «Я прекратил(-а) выполнять функции государства…» вместо «Ежегодная» – у вас есть 30 дней на исправление этой ошибки.

Подали декларацию неправильного типа за прошлый период – сообщите об этом НАПК через вкладку «Мои сообщения» в личном кабинете Реестра деклараций.

Ответ на сообщение не приходит, но эту информацию могут учесть при проверке декларации.

Можно ли удалить декларацию из Реестра деклараций?

Удаление деклараций возможно только через пять лет после прекращения выполнения функций государства или местного самоуправления либо другой деятельности, предусматривающей подачу деклараций.

При этом действующее законодательство предусматривает удаление всех деклараций, кроме последней поданной — она должна храниться в Реестре деклараций бессрочно.

Для удаления деклараций из публичной части Реестра после истечения пятилетнего срока с момента прекращения таких функций вам необходимо направить запрос в Национальное агентство по электронной почте [email protected] или по адресу: Бульвар Николы Михновского, 28, г. Киев, 01103.

При этом в заявлении необходимо указать:

Фамилию, имя, отчество (если есть),

Место проживания или пребывания,

Реквизиты паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Также необходимо отправить:

Перечень документов, которые вы подавали в Реестр деклараций и которые хотите удалить из его публичной части.

Копии документов, подтверждающих, что в течение последних пяти лет вы не выполняли функций государства или местного самоуправления либо другой деятельности, требующей декларирования (например, копию трудовой книжки).

Ранее , что с 1 января 2025 года декларации за 2024 год подали более 252,7 тыс. публичных служащих из примерно 700 тысяч. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило , что с 1 января 2025 года декларации за 2024 год подали более 252,7 тыс. публичных служащих из примерно 700 тысяч.

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