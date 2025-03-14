Владимир Зеленский заявил, что Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии о прекращении войны

Зеленский заявил о готовности Украины сделать первый шаг к миру, но мир должен быть благодаря силе.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны сделать первый шаг к прекращению войны - установление тишины на фронте. По его словам, США предложили немедленное и безусловное прекращение огня на суше, и украинская сторона оперативно поддержала эту инициативу.

«Когда наша команда в Джидде услышала это предложение, они связались со мной, и я немедленно согласился. Мы не хотим играть в игры с войной. Каждый день войны - это потеря жизней наших людей, а это самое дорогое, что мы имеем», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина поддерживает американских партнеров и президента Трампа в этом вопросе, выразив желание доверять Соединенным Штатам.

Президент подчеркнул, что Киев думает о гарантиях безопасности и контроле за соблюдением прекращения огня, но считает первым необходимым шагом именно тишину на фронте. В то же время Зеленский обвинил Россию в намерениях саботировать любые мирные инициативы. «Вчера мы услышали заявления Путина - он выдвигает некоторые условия, которые четко показывают: он не хочет никакого прекращения огня. Ему нужна война - это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас», - отметил он.

По словам Зеленского, Путин врет о ситуации на поле боя, потерях и состоянии российской экономики, пытаясь сорвать дипломатические усилия из-за неприемлемых требований. «Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии так же, как он это сделал с «Минском», тратя дни, недели и месяцы на бессмысленные переговоры, пока его оружие и дальше убивает людей. Каждое условие, которое выдвигает Путин, - это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает Россия. И мы предупреждали об этом», - добавил президент Украины.

Зеленский призвал международных партнеров, в частности США, усилить давление на Россию, которая, по его мнению, является единственной стороной, стремящейся продолжать войну. «Американская сторона предложила начать с безусловного прекращения огня. Затем, в период тишины, мы могли бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его. Мы готовы. Мы считаем, что ответственность наших партнеров заключается в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну - не искать причин, чтобы она продолжалась еще недели, месяцы или годы, а положить ей конец», - подчеркнул он.

Президент поблагодарил Соединенные Штаты, Европу, Саудовскую Аравию и других партнеров за поддержку и посредничество в переговорах, подчеркнув, что Украина готова действовать быстро и конструктивно для достижения настоящего мира. «Но силы Америки достаточно, чтобы заставить его это сделать. Нужны сильные шаги. Нужно сильное давление на единственного, кто хочет продолжать эту войну. Именно это означает «мир благодаря силе»», - резюмировал Зеленский.

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