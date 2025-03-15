Как исправить ошибки в декларации по туристическому сбору — алгоритм действий

Что следует учесть при исправлении налоговых обязательств по туристическому сбору в случае ошибки.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Одесской области разъяснило, как исправить ошибки в декларации по туристическому сбору.

Исправление самостоятельно выявленных ошибок за прошедший налоговый период осуществляется путем подачи налоговой декларации по туристическому сбору с отметкой «Уточняющая», либо в случае уточнения показателей ранее поданной Декларации в составе Декларации с отметкой «Отчетная» или «Отчетная новая» и приложения к Декларации «Расчет налогового обязательства по туристическому сбору», при этом в заголовочной части указывается уточняемый квартал.

Декларация и Приложение к ней подаются за каждый уточняемый прошлый налоговый период отдельно с заполнением строк и разделов с учетом примечаний.

В случае корректировки налогового обязательства по туристическому сбору, уточнения (исправления) сумм туристического сбора при самостоятельном выявлении ошибок за прошедший налоговый период заполняются строки 4 – 8 раздела I «Расчет налогового обязательства» Приложения.

По каждой строке в колонке 13 указывается сумма начисленного туристического сбора:

в строке 4 указывается сумма сбора, которая была указана в поданной в контролирующий орган Декларации и которая признается плательщиком ошибочной (строка 3 Приложения к уточняемой Декларации);

в строке 5 указывается уточненная «правильная» сумма налоговых обязательств за налоговый (отчетный) период, в котором обнаружена ошибка;

в строке 6 указывается сумма сбора (недоплата), увеличивающая налоговые обязательства в связи с исправлением ошибки (положительное значение, рассчитываемое по формуле: строка 5 – строка 4), которая переносится в строку 8.2 «налоговое обязательство, уточняемое к увеличению» Декларации;

в строке 7 указывается сумма сбора, уменьшающая налоговые обязательства в связи с исправлением ошибки (положительное значение, рассчитываемое по формуле: строка 4 – строка 5), которая переносится в строку 8.3 «налоговые обязательства, уточняемые к уменьшению» Декларации.

В одной уточняющей Декларации строки 6 и 7 не могут быть заполнены одновременно.

Если заполнена строка 6, то есть выявлено занижение суммы налоговых обязательств в ранее поданной Декларации, то обязательно должна быть заполнена строка 8, где в колонке 13 указывается размер штрафной санкции (строка 6 х 3% или 5%), определенной согласно нормам подпунктов «а» или «б» четвертого абзаца п. 50.1 Налогового кодекса Украины:

если сумма недоплаты определена Декларацией с отметкой «Отчетная», «Отчетная новая», применяется штраф в размере 5%;

если сумма недоплаты определена Декларацией с отметкой «Уточняющая», применяется штраф в размере 3%.

Значение колонки 13 строки 8 Приложения переносится в строку 8.4 «сумма штрафа» Декларации.