Як виправити помилки у декларації з туристичного збору — алгоритм дій

Що слід врахувати при виправленні податкових зобов’язань з туристичного збору у разі помилки.

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Головне управління Державної податкової служби в Одеській області роз’яснило, як виправити помилки у декларації з туристичного збору.

Виправлення самостійно виявлених помилок за податковий період, що минув, здійснюється шляхом подання податкової декларації з туристичного збору з відміткою «Уточнююча», або у разі уточнення показників раніше поданої Декларації у складі Декларації з відміткою «Звітна» або «Звітна нова» та додатка до Декларації «Розрахунок податкового зобов’язання з туристичного збору», при цьому в заголовній частині зазначається квартал, що уточнюється.

Декларація та Додаток до неї подаються за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо із заповненням рядків та розділів з урахуванням приміток.

У разі коригування податкового зобов’язання з туристичного збору, уточнення (виправлення) сум туристичного збору при самостійному виявленні помилок за минулий податковий період заповнюються рядки 4 – 8 розділ І «Розрахунок податкового зобов’язання» Додатка.

По кожному рядку у колонці 13 зазначається сума нарахованого туристичного збору:

у рядку 4 зазначається та сума збору, що була зазначена у поданій до контролюючого органу Декларації, та яка визнається платником помилковою (рядок 3 Додатка до Декларації, що уточнюється);

у рядку 5 вказується уточнена «правильна» сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку;

у рядку 6 зазначається сума збору (недоплата), що збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 5 – рядок 4), яка переноситься до рядка 8.2 «податкове зобов’язання, що уточнюється до збільшення» Декларації;

у рядку 7 вказується сума збору, що зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 4 – рядок 5), яка переноситься до рядка 8.3 «податкові зобов’язання, що уточнюються до зменшення» Декларації.

В одній уточнюючій Декларації не можуть бути одночасно заповнені рядки 6 та 7.

Якщо заповнений рядок 6, тобто виявлено заниження суми податкових зобов’язань у раніше поданій Декларації, то обов’язково має бути заповнений рядок 8, де у колонці 13 зазначається розмір штрафної санкції (рядок 6 х 3 %. або 5 %.), визначеної згідно з нормами підпунктів «а» або «б» абзацу четвертого п. 50.1 ПКУ:

якщо сума недоплати визначена Декларацією з відміткою «Звітна», «Звітна нова», застосовується штраф у розмірі 5 %.;

якщо сума недоплати визначена Декларацією з відміткою «Уточнююча», застосовується штраф у розмірі 3 %.

Значення колонки 13 рядка 8 Додатка переноситься до рядка 8.4 «сума штрафу» Декларації.

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