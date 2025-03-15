Як виправити помилки у декларації з туристичного збору — алгоритм дій

Головне управління Державної податкової служби в Одеській області роз’яснило, як виправити помилки у декларації з туристичного збору.
Виправлення самостійно виявлених помилок за податковий період, що минув, здійснюється шляхом подання податкової декларації з туристичного збору з відміткою «Уточнююча», або у разі уточнення показників раніше поданої Декларації у складі Декларації з відміткою «Звітна» або «Звітна нова» та додатка до Декларації «Розрахунок податкового зобов’язання з туристичного збору», при цьому в заголовній частині зазначається квартал, що уточнюється.
Декларація та Додаток до неї подаються за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо із заповненням рядків та розділів з урахуванням приміток.
У разі коригування податкового зобов’язання з туристичного збору, уточнення (виправлення) сум туристичного збору при самостійному виявленні помилок за минулий податковий період заповнюються рядки 4 – 8 розділ І «Розрахунок податкового зобов’язання» Додатка.
По кожному рядку у колонці 13 зазначається сума нарахованого туристичного збору:
В одній уточнюючій Декларації не можуть бути одночасно заповнені рядки 6 та 7.
Якщо заповнений рядок 6, тобто виявлено заниження суми податкових зобов’язань у раніше поданій Декларації, то обов’язково має бути заповнений рядок 8, де у колонці 13 зазначається розмір штрафної санкції (рядок 6 х 3 %. або 5 %.), визначеної згідно з нормами підпунктів «а» або «б» абзацу четвертого п. 50.1 ПКУ:
Значення колонки 13 рядка 8 Додатка переноситься до рядка 8.4 «сума штрафу» Декларації.
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