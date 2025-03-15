Практика судів
  1. В Україні

Як виправити помилки у декларації з туристичного збору — алгоритм дій

07:54, 15 березня 2025
Що слід врахувати при виправленні податкових зобов’язань з туристичного збору у разі помилки.
Як виправити помилки у декларації з туристичного збору — алгоритм дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби в Одеській області роз’яснило, як виправити помилки у декларації з туристичного збору.

Виправлення самостійно виявлених помилок за податковий період, що минув, здійснюється шляхом подання податкової декларації з туристичного збору з відміткою «Уточнююча», або у разі уточнення показників раніше поданої Декларації у складі Декларації з відміткою «Звітна» або «Звітна нова» та додатка до Декларації «Розрахунок податкового зобов’язання з туристичного збору», при цьому в заголовній частині зазначається квартал, що уточнюється.

Декларація та Додаток до неї подаються за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо із заповненням рядків та розділів з урахуванням приміток.

У разі коригування податкового зобов’язання з туристичного збору, уточнення (виправлення) сум туристичного збору при самостійному виявленні помилок за минулий податковий період заповнюються рядки 4 – 8 розділ І «Розрахунок податкового зобов’язання» Додатка.

По кожному рядку у колонці 13 зазначається сума нарахованого туристичного збору:

  • у рядку 4 зазначається та сума збору, що була зазначена у поданій до контролюючого органу Декларації, та яка визнається платником помилковою (рядок 3 Додатка до Декларації, що уточнюється);
  • у рядку 5 вказується уточнена «правильна» сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку;
  • у рядку 6 зазначається сума збору (недоплата), що збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 5 – рядок 4), яка переноситься до рядка 8.2 «податкове зобов’язання, що уточнюється до збільшення» Декларації;
  • у рядку 7 вказується сума збору, що зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 4 – рядок 5), яка переноситься до рядка 8.3 «податкові зобов’язання, що уточнюються до зменшення» Декларації.

В одній уточнюючій Декларації не можуть бути одночасно заповнені рядки 6 та 7.

Якщо заповнений рядок 6, тобто виявлено заниження суми податкових зобов’язань у раніше поданій Декларації, то обов’язково має бути заповнений рядок 8, де у колонці 13 зазначається розмір штрафної санкції (рядок 6 х 3 %. або 5 %.), визначеної згідно з нормами підпунктів «а» або «б» абзацу четвертого п. 50.1 ПКУ:

  • якщо сума недоплати визначена Декларацією з відміткою «Звітна», «Звітна нова», застосовується штраф у розмірі 5 %.;
  • якщо сума недоплати визначена Декларацією з відміткою «Уточнююча», застосовується штраф у розмірі 3 %.

Значення колонки 13 рядка 8 Додатка переноситься до рядка 8.4 «сума штрафу» Декларації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що відсутність зареєстрованого електронного кабінету у суб’єкта владних повноважень не є поважною причиною для пропуску строку оскарження

Верховний Суд залишив без змін ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження у зв’язку з пропуском процесуального строку через несвоєчасну реєстрацію електронного кабінету суб’єктом владних повноважень.

Депутати зареєстрували законопроект про спілкування українською та мовами країн ЄС на перервах та у кімнатах викладачів у школах та університетах

Олександр Корнієнко, Наталія Піпа, Сергій Бабак разом з колегами зареєстрували новий законопроект стосовно спілкування українською мовою та мовами країн ЄС на перервах у школах та закладах вищої освіти, в учительських кімнатах, на території закладу освіти після занять.

РНБО пропонують доручити вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада розгляне законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Законопроектом про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав пропонується розширити повноваження РНБО, яка зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Сама лише відмова від отримання повістки не є порушенням законодавства про мобілізацію — апеляційний суд скасував штраф ТЦК

Також суд апеляційної інстанції додатково звернув увагу на неможливість встановити вид повістки, на відмову від отримання якої вказував ТЦК, оскільки норми чинного законодавства не містять визначення такого виду повістки як «бойова».

В Європарламенті заявили, що корупційний скандал із підкупом європарламентарів викриває провал європейських інституцій у забезпеченні доброчесності

Голову Європарламенту Роберту Мецолу звинуватили в тому, що вона не провела реформи, щоб позбутися непрозорості, яка сприяє хабарництву в структурах Євросоюзу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва