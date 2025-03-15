Apple планує додати нову функцію для миттєвого перекладу розмов через AirPods – Bloomberg

За інформацією джерел, функція буде доступна як частина оновлення програмного забезпечення AirPods, яке очікується пізніше цього року.

Джерело фото: insung yoon / Unsplash

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Компанія Apple планує нову функцію для AirPods, яка дозволить навушникам у режимі реального часу перекладати розмову на іншу мову. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Як повідомляють джерела, ця функція буде доступна як частина оновлення програмного забезпечення AirPods, яке очікується пізніше цього року. Вона буде пов’язана з iOS 19, майбутньою версією операційної системи для мобільних пристроїв Apple.

Зазначається, що функція працюватиме так: якщо англомовний користувач слухає когось, хто говорить іспанською, iPhone перекладатиме промову та відтворюватиме її в навушниках англійською. Водночас слова англомовного користувача перекладатимуться та відтворюватимуться іспанською.

Речник компанії Apple, що базується у місті Купертіно, штат Каліфорнія, відмовився від коментарів.

Компанія також продовжує працювати над новим обладнанням для AirPods, зокрема, над третьою версією AirPods Pro. Вона також розробляє модель із вбудованими камерами, які використовують штучний інтелект для аналізу навколишнього середовища.

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