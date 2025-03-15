Apple планирует добавить новую функцию для мгновенного перевода разговоров через AirPods – Bloomberg

Как сообщает источник, функция будет доступна как часть обновления программного обеспечения AirPods, которое ожидается позже в этом году.

Источник фото: insung yoon / Unsplash

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Компания Apple планирует новую функцию для AirPods, которая позволит наушникам в режиме реального времени переводить разговор на другой язык. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщают источники, эта функция будет доступна как часть обновления программного обеспечения AirPods, которое ожидается позже в этом году. Она будет связана с iOS 19, будущей версией операционной системы для мобильных устройств Apple.

Отмечается, что функция будет работать следующим образом: если англоязычный пользователь слушает кого-то, кто говорит на испанском, iPhone будет переводить речь и воспроизводить ее в наушниках на английском. В то же время слова англоязычного пользователя будут переводиться и воспроизводиться на испанском.

Представитель компании Apple, базирующейся в Купертино, штат Калифорния, отказался от комментариев.

Компания также продолжает работать над новым оборудованием для AirPods, в частности, над третьей версией AirPods Pro. Она также разрабатывает модель со встроенными камерами, которые используют искусственный интеллект для анализа окружающей среды.

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