В Киеве мужчина нанес телесные повреждения полицейскому и повредил его служебное авто

Правоохранители во время проверки документов выявили мужчину, который находился в розыске.

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В столице полицейские задержали мужчину, который повредил полицейский автомобиль и нанес телесные повреждения сотруднику полиции. Как указали в полиции, в Голосеевском районе правоохранители во время проверки документов выявили мужчину, который находился в розыске.

Поэтому, по словам правоохранителей, его пригласили в служебный автомобиль, однако мужчина начал оказывать сопротивление и нанес телесные повреждения сотруднику полиции, а также повредил окно служебного автомобиля.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

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