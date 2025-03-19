У Києві чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському та пошкодив його службове авто

Правоохоронці під час проведення перевірки документів виявили чоловіка, який перебував у розшуку.

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У столиці поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив поліцейське авто та наніс тілесні ушкодження працівнику поліції. Як вказали у поліції, у Голосіївському районі правоохоронці під час проведення перевірки документів виявили чоловіка, який перебував у розшуку.

Відтак, за словами правоохоронців, його запросили до службового авто, однак чоловік почав чинити опір та наніс тілесні ушкодження працівнику поліції, а також пошкодив вікно службового автомобіля.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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