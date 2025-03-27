В Украине открыли первую военную мечеть для военнослужащих-мусульман

Военные-мусульмане Украины получили собственную мечеть Ас-Салам.

Фото: ГУР

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В Украине появилась первая военная мечеть Ас-Салам, созданная для военнослужащих-мусульман. Ее открытие инициировало Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщили в ГУР.

Строительство мечети стало возможным благодаря поддержке меценатов. На торжественном открытии прочитали Коран и провели коллективную молитву. В мероприятии приняли участие военные-мусульмане, бригадный генерал Дмитрий Усов, представители Минобороны, капелланы и глава Центра международных отношений «Мир и безопасность» Хусамеддин Аль-Халавани.

Мечеть оборудована всем необходимым для религиозных обрядов, в частности экземплярами Корана на арабском и украинском языках. Здесь регулярно будут проводить пятничные молитвы, а также занятия по чтению Корана.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов посетил открытие мечети, поблагодарил военнослужащих-мусульман за службу и передал сборники молитв, подготовленные Службой военного капелланства.

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