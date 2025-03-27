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В Україні відкрили першу військову мечеть для військовослужбовців-мусульман

18:05, 27 березня 2025
Військові-мусульмани України отримали власну мечеть Ас-Салам.
В Україні відкрили першу військову мечеть для військовослужбовців-мусульман
Фото: ГУР
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В Україні з’явилася перша військова мечеть Ас-Салам, створена для військовослужбовців-мусульман. Її відкриття ініціювало Головне управління розвідки Міноборони України, повідомили в ГУР.

Будівництво мечеті стало можливим завдяки підтримці меценатів. На урочистому відкритті прочитали Коран і провели колективну молитву. У заході взяли участь військові-мусульмани, бригадний генерал Дмитро Усов, представники Міноборони, капелани та голова Центру міжнародних відносин «Мир і безпека» Хусамеддін Аль-Халавані.

Мечеть облаштована всім необхідним для релігійних обрядів, зокрема примірниками Корану арабською та українською мовами. Тут регулярно проводитимуть п’ятничні молитви, а також заняття з читання Корану.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відвідав відкриття мечеті, подякував військовослужбовцям-мусульманам за службу та передав збірки молитов, підготовлені Службою військового капеланства.

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