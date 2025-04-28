Сезон двухколесных – полиция напоминает основные правила для водителей мотоциклов

Правоохранители призывают мотоциклистов неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Правоохранители Львовщины обратились к водителям мототранспорта с призывом неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

По данным полиции, основными причинами ДТП с участием мотоциклистов остаются превышение скорости, нарушение правил маневрирования и управление транспортом в состоянии опьянения.

Полицейские напоминают основные правила для водителей мотоциклов:

управлять мототранспортом разрешается с 16 лет;

перед поездкой обязательно надевать шлемы и средства индивидуальной защиты;

проверять исправность тормозов и звуковых сигналов;

заранее предупреждать других участников движения о намерении совершить маневр;

в тёмное время суток обязательно использовать фары;

запрещено буксировать мотоциклы, мопеды и скутеры.

Правоохранители подчёркивают: соблюдение этих требований поможет избежать аварийных ситуаций на дорогах. Водителей призывают быть внимательными, не превышать скорость и следить за дорожной обстановкой.

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