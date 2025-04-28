Сезон двухколесных – полиция напоминает основные правила для водителей мотоциклов

Правоохранители Львовщины обратились к водителям мототранспорта с призывом неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
По данным полиции, основными причинами ДТП с участием мотоциклистов остаются превышение скорости, нарушение правил маневрирования и управление транспортом в состоянии опьянения.
Полицейские напоминают основные правила для водителей мотоциклов:
Правоохранители подчёркивают: соблюдение этих требований поможет избежать аварийных ситуаций на дорогах. Водителей призывают быть внимательными, не превышать скорость и следить за дорожной обстановкой.
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