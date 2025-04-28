«Герой мемов или огневая мощь» – военные прорекламировали «Контракт 18-24»

24 ОМБр призвала выбрать себе героя оригинальным роликом.

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В аккаунте 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила опубликовали видео с промороликом годового контракта на военную службу для молодежи «18-24», указав, что жизнь часто может напоминать компьютерную игру.

Видео опубликовали 28 апреля в верифицированном аккаунте 24 ОМБр имени короля Даниила.

«Жизнь часто может напоминать компьютерную игру со своим сюжетом, персонажами и экшеном. Но война — это не игра. Единственное сходство — возможность самому выбирать свой путь, свой уровень сложности и свою судьбу.

Ты элитный боец или диванный эксперт? Герой мемов или огневая мощь? Беглец или опора для близких? В реальной жизни — выбор за тобой», — подписали ролик там.

В частности, в видео предлагают выбрать между персонажами: «Переплыватель Тисы», «Маляр в Польше», «Копатель янтаря» или «Штурмовик» и «Разведчик».

Также под видео в 24-й отдельной механизированной бригаде объяснили, куда подавать заявку, чтобы присоединиться к бригаде.

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