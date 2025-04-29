Некоторым украинцам выплатят от 450 до 3100 гривен ко Дню Независимости — кто получит

Кабмин установил денежные выплаты ко Дню Независимости.

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Ко Дню Независимости Украины сотни тысяч граждан получат единовременную денежную помощь. Выплаты предусмотрены для ветеранов войны, лиц, пострадавших от нацистских преследований, а также для семей погибших защитников и защитниц. Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В соответствии с постановлением правительства, единовременная денежная помощь выплачивается до 24 августа 2025 года в следующих размерах:

- лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (на момент заключения не достигшим 14 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3100 гривен;

II группы — 2900 гривен;

III группы — 2700 гривен;

- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (на момент заключения не достигшим 18 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1000 гривен;

- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3100 гривен;

- членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, супругам умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в новый брак, супругам умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в новый брак, — 650 гривен;

- участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 450 гривен.

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