Практика судов
  1. В Украине

Некоторым украинцам выплатят от 450 до 3100 гривен ко Дню Независимости — кто получит

14:53, 29 апреля 2025
Кабмин установил денежные выплаты ко Дню Независимости.
Некоторым украинцам выплатят от 450 до 3100 гривен ко Дню Независимости — кто получит
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ко Дню Независимости Украины сотни тысяч граждан получат единовременную денежную помощь. Выплаты предусмотрены для ветеранов войны, лиц, пострадавших от нацистских преследований, а также для семей погибших защитников и защитниц. Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В соответствии с постановлением правительства, единовременная денежная помощь выплачивается до 24 августа 2025 года в следующих размерах:

- лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (на момент заключения не достигшим 14 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3100 гривен;

II группы — 2900 гривен;

III группы — 2700 гривен;

- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (на момент заключения не достигшим 18 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1000 гривен;

- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3100 гривен;

- членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, супругам умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в новый брак, супругам умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в новый брак, — 650 гривен;

- участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 450 гривен.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины День Независимости

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: финальный список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, председатели судов и победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС – всего 26 кандидатов.

«Эти суды необходимы и обоснованы» - Высший совет правосудия согласовал создание Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции

Президентский законопроект о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда уже готов.

Высший совет правосудия объявил новый конкурс на должности дисциплинарных инспекторов

Планируется заполнить четыре вакантных должности в составе Службы дисциплинарных инспекторов.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Верховная Рада снова не смогла включить в повестку дня законопроект о разрешении повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

Ранее глава ВККС Андрей Пасечник в письме к Денису Маслову указал, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ростислав Лунь
    Ростислав Лунь
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Хилевич
    Сергій Хилевич
    суддя Рівненського апеляційного суду