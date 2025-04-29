За незаконное перемещение детей будет предусмотрено до 12 лет лишения свободы – парламент принял законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым за незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы до 12 лет.

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Верховная Рада 29 апреля приняла в первом чтении законопроект 12170, которым предлагается расширить понятие военных преступлений.

Так, незаконное перемещение, депортация, неоправданная задержка репатриации ребенка, вербовка и использование ребенка в военных целях (в том числе для участия в военных действиях) представителем иностранного государства предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Законопроект разработан с целью содействия предотвращению противоправного перемещения и произвольного удержания (неоправданной задержки репатриации) детей, вербовки и использования детей в военных целях представителем иностранного государства и т.д.

В ходе обсуждения члены комитета отметили необходимость доработки некоторых положений законопроекта при подготовке ко второму чтению.

Во-первых, требует уточнения возраст ребенка, вербовка и использование которого в военных целях (в том числе для участия в военных действиях) будет охватываться частью первой статьи 438 УК.

Во-вторых, в диспозиции части первой статьи 438 УК Украины предлагается определить субъектом преступления представителя иностранного государства, однако такие изменения сделают невозможным привлечение к ответственности лица, не имеющего такого статуса, поэтому слова «представитель иностранного государства» стоит либо исключить, либо заменить на другую универсальную дефиницию.

В-третьих, терминологический оборот «неоправданная задержка репатриации», который предлагается добавить в диспозицию указанной статьи УК, требует уточнения и установления соответствующих критериев, поскольку подобная формулировка этой обязательной признаки состава преступления дает основания предполагать, что она при определенных условиях может быть оправданной.

В-четвертых, обратили внимание на санкцию части первой статьи 438 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. В то же время, согласно пункту 2 части первой статьи 442-1 «Преступления против человечности» УК, депортация населения, то есть принудительное и при отсутствии оснований, предусмотренных международным правом, перемещение (выселение) соответствующей группы лиц с территории, на которой они законно находились, на территорию другого государства наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Учитывая вышеуказанные законодательные инициативы и с целью защиты прав детей была высказана пропозиция усилить ответственность за действия, предусмотренные частью первой статьи 438 УК в редакции проекта.

Таким образом, комитет рекомендовал парламенту по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу данный законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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