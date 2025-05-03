За незаконне переміщення дітей буде передбачено до 12 років позбавлення волі – парламент прийняв законопроект за основу

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, яким за незаконне переміщення, невиправдану затримку репатріації, а також вербування дітей пропонується карати до 12 років позбавлення волі.

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Верховна Рада 29 квітня прийняла в першому читанні законопроект 12170, яким пропонується розширити поняття воєнних злочинів.

Так, незаконне переміщення, депортація, невиправдана затримка репатріації дитини, вербування та використання дитини у військових цілях (у тому числі для участі у воєнних діях) представником іноземної держави, пропонується карати позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Законопроект розроблено з метою сприяння запобіганню протиправному переміщенню та свавільному утриманню (невиправданій затримці репатріації) дітей, вербуванню та використанню дітей у військових цілях представником іноземної держави тощо.

В ході обговорення члени Комітету зауважили на необхідності доопрацювання деяких положень законопроекту під час його підготовки до другого читання.

По-перше, потребує уточнення вік дитини, вербування та використання якої у військових цілях (у тому числі для участі у воєнних діях) охоплюватиметься частиною першої статті 438 КК.

По-друге, у диспозиції частини першої статті 438 КК України пропонується визначити суб’єктом злочину представника іноземної держави, однак такі зміни унеможливлять притягнення до відповідальності особи, яка не матиме такого статусу, тому слова «представник іноземної держави» варто або виключити, або замінити на іншу універсальну дефініцію.

По-третє, термінологічний зворот «невиправдана затримка репатріації», який пропонується додати до диспозиції вищезазначеної статті КК, потребує уточнення та встановлення відповідних критеріїв, адже подібне формулювання цієї обов’язкової ознаки складу злочину дає підстави припустити, що вона за певних умов може бути виправданою.

По-четверте, звернули увагу на санкцію частини першої статті 438 КК, яка передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років. В той же час, відповідно до пункту 2 частини першої статті 442-1 «Злочини проти людяності» КК, депортація населення, тобто примусове і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) відповідної групи осіб з території, на якій вони законно перебували, на територію іншої держави карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Зважаючи на вищевказані законодавчі ініціативи та з метою захисту прав дітей була висловлена пропозиція посилити відповідальність за дії, передбачені частиною першою статті 438 КК в редакції проекту.

Отже, комітет рекомендував парламенту за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу даний законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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