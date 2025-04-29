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Апелляционный суд смягчил наказание водителю за смертельный наезд на лежащего мужчину

19:03, 29 апреля 2025
Водитель переехал 35-летнего мужчину, который лежал на дороге, хотя имел техническую возможность избежать этого.
Апелляционный суд смягчил наказание водителю за смертельный наезд на лежащего мужчину
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Ровенский апелляционный суд смягчил приговор водителю по делу о смертельном ДТП, сообщает пресс-служба суда.

Частично удовлетворив апелляционную жалобу защитника 27-летнего жителя Ровенского района, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, авария произошла 23 декабря 2023 года около 20 часов в селе Голышев Ровенского района.

По данным досудебного расследования, в тот момент 26-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» переехал 35-летнего местного жителя, который лежал на дороге, хотя имел техническую возможность избежать этого.

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, где он на следующий день умер. Медики после госпитализации установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

И в суде первой инстанции, и в Ровенском апелляционном суде обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и просил прощения у родных погибшего. Он рассказал, что в день происшествия ехал со скоростью 50 км/ч. Препятствие заметил за 10–15 метров и попытался затормозить, однако избежать наезда не удалось из-за гололедицы. Когда он полностью остановил автомобиль и вышел из него, то увидел, что наехал на человека. Также добавил, что готов выплатить потерпевшему — отцу погибшего — компенсацию за потерю родного человека.

Местный суд вынес приговор по этому уголовному производству, признав водителя автомобиля «ЗАЗ» виновным по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы без права управления транспортными средствами в течение трёх лет.

Не согласившись с таким судебным решением, защитник обвиняемого обжаловал приговор в Ровенском апелляционном суде, просил изменить его в части назначенного наказания, применив ст. 75 этого Кодекса, и освободить его подзащитного от отбывания наказания с испытательным сроком.

Против апелляционной жалобы возражали прокурор и потерпевший, просили оставить обжалуемый приговор без изменений. Отец погибшего настаивал на назначении водителю ещё более строгого наказания из-за пережитой утраты и возражал против попыток обвиняемого возместить ему причинённый ущерб.

Изучив имеющиеся в материалах дела доказательства и заключения экспертиз, выслушав мнения сторон, учитывая личность обвиняемого и смягчающие обстоятельства, апелляционный суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы защитника.

Коллегия судей приняла решение, которым изменила приговор в части назначенного наказания и уменьшила срок лишения свободы обвиняемому с пяти лет до трёх.

В остальной части приговор оставлен без изменений.

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