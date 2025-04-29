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Россия может прекратить войну уже сегодня, а не ждать 8 мая, – Еврокомиссия

14:25, 29 апреля 2025
В Еврокомиссии заявили, что прекращение огня возможно хоть сейчас – это зависит от РФ.
Россия может прекратить войну уже сегодня, а не ждать 8 мая, – Еврокомиссия
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Россия не имеет никаких оснований ждать до 8 мая для прекращения войны против Украины - она может остановить агрессию немедленно. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер, комментируя российское объявление о «временном перемирии» с 8 по 11 мая, цитирует «Интерфакс-Украина».

«Совершенно очевидно, что Россия может прекратить убийства и бомбардировки в любой момент, поэтому нет абсолютно никакой необходимости ждать до 8 мая. Они могут сделать это прямо сейчас, прямо сегодня», - подчеркнула Хиппер во время брифинга во вторник.

Она также подчеркнула, что Россия имеет «послужной список агрессора», поэтому международное сообщество оценивает ее действия исключительно по результатам поступков, а не заявлений.

Пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила, что Украина уже более месяца согласилась на безусловное прекращение огня, и именно поэтому ЕС продолжает поддерживать усилия Киева для достижения «длительного, справедливого и всеобъемлющего мира».

Относительно потенциальных прямых переговоров между Киевом и Москвой, Хиппер подчеркнула, что решение об участии в таких переговорах должна принимать сама Украина: «Именно Украина должна решить, в каких именно переговорах она будет участвовать и при каких условиях».

В ответ на вопрос журналистов о возможном изменении динамики усилий Запада в случае снижения активности США, представитель Еврокомиссии отметила, что ЕС и США «всегда сильнее вместе». Она подчеркнула, что объединенная поддержка Украины остается приоритетом, поскольку это дает четкий сигнал не только России, но и другим потенциальным агрессорам.

«Мы всегда сильнее с нашими союзниками, и нашим приоритетом должна быть постоянная поддержка Украины, потому что это посылает правильный сигнал всем потенциальным агрессорам, не только России в этом случае. Поэтому именно мы сосредотачиваемся на том, чтобы обеспечить Украине сильную позицию, вот почему мы продолжаем увеличивать нашу военную поддержку Украине. Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет и за столом переговоров», - резюмировала Анитта Хиппер.

Как известно, Путин объявил предложение о так называемом трехдневном «перемирии» на 8-10 мая.

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