Налоговая напомнила, что делать с РРО при закрытии хозяйственной единицы

Если хозяйственная единица закрывается или прекращает деятельность, плательщик обязан подать Заявление №20-ОПП.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что закрытие хозяйственной единицы, где использовался регистратор расчетных операций (РРО), требует обязательного урегулирования его статуса. В противном случае — риск несоответствий с налоговым органом. В ведомстве отметили, как действовать правильно согласно нормам Налогового кодекса Украины и Порядка №547.

Так, в соответствии с пунктом 1 главы 4 раздела II Порядка №547 установлено, что регистрация РРО действует до даты аннулирования регистрации РРО, что происходит в случаях, определенных Порядком №547, в частности, подпунктами 1 и 13 пункта 1 главы 4 раздела II Порядка №547, когда:

субъект хозяйствования подал заявление об аннулировании регистрации РРО по форме №4-РРО (приложение 4 к Порядку №547);

по хозяйственной единице, где используется РРО, субъект хозяйствования уведомил контролирующий орган о таком объекте налогообложения согласно требованиям пункта 63.3 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) в форме Заявления №20-ОПП как о закрытом или таком, который не эксплуатируется субъектом хозяйствования.

Согласно пункту 2 главы 4 раздела II Порядка №547 аннулирование регистрации РРО на основании, определенном подпунктом 1 пункта 1 главы 4 раздела II Порядка №547, осуществляется по заявлению субъекта хозяйствования, а на основании, определенном подпунктом 13 пункта 1 главы 4 раздела II Порядка №547, — принудительно по решению контролирующего органа.

Если хозяйственная единица закрывается или прекращает деятельность, плательщик обязан подать Заявление №20-ОПП (п. 8.1 раздела VIII Порядка №1588).

В случае с программным РРО (ПРРО) все проще. Если плательщик сообщает о закрытии объекта по форме №20-ОПП, система автоматически аннулирует регистрацию ПРРО через фискальный сервер.

Таким образом, налоговый орган по месту регистрации РРО имеет право аннулировать его регистрацию, если получено Заявление по форме №20-ОПП согласно п. 63.3 ст. 63 НКУ, в котором хозяйственная единица, на которую зарегистрирован РРО, указана как закрытая или не использующаяся в деятельности плательщика.

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