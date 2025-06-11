Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Греции — видео

Зеленский поделился своим видением, как давление на Россию может привести к завершению войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Глава государства поблагодарил Грецию за участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа и постоянную поддержку украинского народа.

Зеленский проинформировал о ходе переговоров по достижению справедливого и устойчивого мира, а также поделился своим видением, как давление на Россию может привести к завершению войны.

Особое внимание во время встречи было уделено усилению противовоздушной обороны Украины для защиты людей от российских обстрелов. Лидеры также обсудили восстановление Украины, в частности Одессы и области, а также восстановление портовой инфраструктуры.

Эти вопросы станут частью повестки международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме.

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