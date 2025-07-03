Правосудие во времена войны: в Верховном Суде рассказали, как формируют единство практики

Судьи Верховного Суда рассказали о наказании за военную агрессию и обеспечении справедливости в уголовном процессе.

Источник фото: Ассоциация адвокатов Украины

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В Верховном Суде подчеркнули, что все судьи Большой Палаты работают как единый коллегиальный орган, призванный обеспечить юридическую определенность и предсказуемость в правоприменении. Это приобретает особое значение сегодня, когда вопрос о наказании за уголовные правонарушения, совершенные во время войны, стал одним из самых острых в общественно-правовом пространстве.

Так, например, значимым является решение Большой Палаты Верховного Суда от 28 февраля 2024 года, в котором разъяснено соотношение норм Уголовного кодекса Украины, определяющих преступления против мира, безопасности человечества и порядка ведения войны. Это решение положило конец разногласиям в практике и обеспечило единый подход к применению норм о наказании за военную агрессию, соучастие в таких деяниях, нарушения законов и обычаев войны. Суд разъяснил, что субъектом такого преступления является лицо, обладающее властью или возможностью влиять на принятие решений, определяющих характер и направление вооруженных действий.

Не менее принципиальными стали выводы Большой Палаты ВС о соотношении норм национального и международного права. Суд разъяснил, что для наказания за преступления против мира и безопасности человечества вовсе не требуется официально объявленная агрессия. Важны лишь объективно установленные обстоятельства, свидетельствующие о применении силы и нарушении международно-правового порядка. При этом указано, что все такие вопросы следует рассматривать с учетом норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций.

Суд также разъяснил вопросы применения специального судебного производства (in absentia), обеспечив возможность привлечения к уголовной ответственности лиц, скрывающихся на временно оккупированных территориях или на территории государства-агрессора. Суд сослался на практику ЕСПЧ, в частности на дело «Санадер против Хорватии», которое легитимирует такой порядок при соблюдении права на справедливый суд.

Показательными стали и выводы Большой Палаты ВС по вопросу соотношения составов преступлений. Суд указал, что все деяния, совершенные в ходе вооруженного конфликта и содержащие признаки нарушений законов и обычаев войны, охватываются нормой ст. 438 УК Украины и не требуют дополнительной правовой квалификации по другим статьям. Это обеспечивает точную юридическую квалификацию каждого такого деяния и наказание виновных.

Большая Палата ВС также рассмотрела вопросы соучастия в преступлениях и разграничения коллаборации, сотрудничества с оккупационной администрацией и государственной измены. Суд разъяснил, что соучастие следует понимать как деятельность, способствующую другой стороне в совершении преступлений, а коллаборационизм — как сотрудничество с оккупационной администрацией на временно оккупированной территории. Это помогает обеспечить точную юридическую характеристику каждого деяния и наказание, соразмерное вине.

Был всесторонне рассмотрен и вопрос применения норм уголовного процессуального законодательства при заключении и судебном рассмотрении соглашений о признании вины. Судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Сергей Фомин обратил внимание на проблему исполнения постановлений следственных судей и указал на существование системных проблем с реализацией таких решений, что становится источником правовой неопределенности и нарушает принцип верховенства права.

Говоря о соглашениях о признании вины, он отметил, что их основная цель — обеспечить принцип процессуальной экономии, а именно: упрощение рассмотрения уголовных производств, снижение нагрузки на органы досудебного расследования и суд, уменьшение расходов на ведение процесса, а также удовлетворение интересов сторон — например, обеспечение потерпевшему права на быстрое и полное возмещение ущерба, а обвиняемому — освобождение от наказания, избегание неопределенности в суде, применение альтернативного наказания или его смягчение.

Заключая соглашение о признании вины, лицо безоговорочно признает свою вину и соглашается на назначение согласованного наказания, отказываясь таким образом от права на судебное рассмотрение своего дела, в ходе которого прокурор обязан доказать вину лица.

В то же время судья обратил внимание на практики, ставящие под сомнение справедливость такого порядка. Он рассказал о случаях, когда после достижения согласия между обвиняемым и прокурором последний внезапно отказывается от подписанного соглашения на стадии подготовительного производства, в результате чего обвиняемый оказывается в состоянии правовой неопределенности.

Судья отметил, что единственным основанием, препятствующим суду перейти к рассмотрению соглашения о признании вины, является заявление стороны о применении к ней насилия, принуждения, угроз, обещаний или других обстоятельств, не предусмотренных в соглашении, что из поданного прокурором ходатайства не усматривается.

Проверка соответствия соглашения действующему законодательству — это прерогатива суда. Только суд при рассмотрении уголовного производства на основании соглашения решает, не противоречат ли условия соглашения требованиям УПК Украины и/или закона, в том числе: не допущена ли неправильная правовая квалификация преступления, которое является более тяжким, чем то, по которому допускается заключение соглашения; соответствуют ли условия соглашения интересам общества; не нарушают ли они права, свободы или интересы сторон или других лиц; нет ли оснований полагать, что соглашение не было добровольным; может ли обвиняемый выполнить взятые на себя обязательства; есть ли фактические основания для признания вины.

При этом, согласно п. 2 ч. 4 ст. 394 УПК Украины, прокурор может обжаловать приговор суда первой инстанции на основании соглашения о признании вины исключительно по следующим основаниям: назначение судом более мягкого наказания, чем то, которое было согласовано сторонами соглашения, и утверждение судом соглашения в производстве, в котором согласно ч. 4 ст. 469 УПК Украины соглашение не может быть заключено.

По убеждению судьи, описанные выше практики могут дискредитировать саму идею компромиссного правосудия, подорвать доверие обвиняемых к органу, выступающему от имени государства, из-за его неспособности соблюдать договоренности.

Такая «технология», по мнению ВС, противоречит моральным основам уголовного судопроизводства, поскольку лицо, которое безоговорочно признает свою вину и, заключая соглашение с прокурором, отказывается от права на рассмотрение дела в суде, должно иметь законное ожидание, по крайней мере, на рассмотрение такого соглашения судом, а не быть введенным в заблуждение стороной обвинения.

В завершение судья подчеркнул, что все эти вопросы требуют тщательного анализа и совершенствования на уровне законодательства и правоприменительной практики, чтобы обеспечить справедливость, предсказуемость и правовую определенность в уголовном процессе.

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