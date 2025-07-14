Кабмин назначил заместителя главы Госслужбы по делам детей по цифровому развитию

Кабинет Министров на заседании 14 июля принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Назначено:
- Александра Пацкана заместителем главы Государственной службы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
– Алексея Томашука заместителем главы Государственного агентства Украины ПлейСити по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.