Кабмин назначил заместителя главы Госслужбы по делам детей по цифровому развитию

Александр Пацкан был назначен заместителем председателя Госслужбы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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Кабинет Министров на заседании 14 июля принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Назначено:

- Александра Пацкана заместителем главы Государственной службы Украины по делам детей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

– Алексея Томашука заместителем главы Государственного агентства Украины ПлейСити по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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