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Правительство обновило порядок доступа к информации о нарушениях ПДД

13:25, 14 июля 2025
Кабмин упростил доступ к данным и ввел электронную аутентификацию.
Правительство обновило порядок доступа к информации о нарушениях ПДД
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Правительство внесло изменения в порядок бесплатного предоставления информации об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, а также нарушениях правил остановки, стоянки и парковки, зафиксированных с помощью фото- или видеосъемки. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ключевые нововведения:

Электронная аутентификация: введена процедура входа через электронную идентификацию (например, с помощью электронной подписи или приложения «Дія») для доступа к персонализированной информации о правонарушениях.

Расширенные критерии поиска: теперь граждане смогут найти информацию о нарушениях не только по госномеру авто, но и по:

  • серии и номеру административного постановления;
    • серии и номеру водительского удостоверения;
    • серии (при наличии) и номеру паспорта гражданина Украины.

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