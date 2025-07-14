Уряд оновив порядок доступу до інформації про порушення ПДР

Кабмін спростив доступ до даних і впровадив електронну автентифікацію.

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Уряд вніс зміни до порядку безоплатного надання інформації про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, а також порушення правил зупинки, стоянки та паркування, що зафіксовані за допомогою фото- або відеофіксації. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ключові нововведення:

Електронна автентифікація: впроваджено процедуру входу через електронну ідентифікацію (наприклад, за допомогою електронного підпису або застосунку «Дія») для доступу до персоналізованої інформації про порушення.

Розширені критерії пошуку: тепер громадяни зможуть знайти інформацію про порушення не лише за держномером авто, а й за:

серією та номером адміністративної постанови;

серією та номером водійського посвідчення;

серією (за наявності) та номером паспорта громадянина України.

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