Кабмін призначив заступника голови Держслужби у справах дітей з питань цифрового розвитку

Олександра Пацкана призначили заступником голови Держслужби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Кабінет Міністрів на засіданні 14 липня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Призначено:

- Олександра Пацкана заступником Голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Олексія Томашука заступником Голови Державного агентства України ПлейСіті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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