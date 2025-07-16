Зеленский уверен, что Трамп сможет закончить войну в Украине

Байден не смог закончить эту войну, но я уверен, что президент Трамп сможет это сделать, – Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский убежден, что президент США Дональд Трамп способен положить конец войне в Украине.

«Байден не смог закончить эту войну, я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет их главное отличие», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна оказывать давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

Также он сказал, что США введут таможенные пошлины до 100% для РФ, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения.

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