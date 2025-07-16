Зеленський впевнений, що Трамп зможе закінчити війну в Україні

Байден не зміг закінчити цю війну, але я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити, — Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що президент США Дональд Трамп здатен покласти край війні в Україні. Про це він сказав у інтерв’ю Newsmax.

«Байден не зміг закінчити цієї війни, я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде їхня головна відмінність», — сказав Зеленський.

Раніше Трамп заявив, що Україна має чинити тиск не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург.

Також він сказав, що США введуть мита до 100% для РФ, якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди.

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