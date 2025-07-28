На Буковине пограничники сорвали попытку контрабанды сигарет в Румынию через лестницу

Через лестницу в Румынию: на Буковине контрабандисты бросили груз и сбежали от пограничников.

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На Буковине пограничники пресекли очередную попытку незаконного перемещения подакцизных товаров через государственную границу. Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, инцидент произошел на участке отдела «Красноильск» Черновицкого пограничного отряда.

Во время реализации оперативной информации пограничный наряд зафиксировал группу лиц с большими свертками, направлявшихся к границе с Румынией. Для преодоления инженерных заграждений нарушители установили лестницу, однако, заметив пограничников, бросили груз и скрылись.

В результате на месте было обнаружено и изъято 2 тысячи пачек сигарет без акцизных марок ориентировочной стоимостью около 100 тысяч гривен.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к контрабандной схеме. Информация о происшествии передана в Бюро экономической безопасности. Предварительная правовая квалификация — ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

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