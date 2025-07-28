На Буковині прикордонники зірвали спробу контрабанди сигарет до Румунії через драбину

Через драбину до Румунії: на Буковині контрабандисти залишили вантаж і втекли від прикордонників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині прикордонники викрили чергову спробу незаконного переміщення підакцизних товарів через державний кордон. Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України – Західний кордон, подія сталася на ділянці відділу «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону.

Під час реалізації оперативної інформації прикордонний наряд зафіксував групу осіб із великими пакунками, які прямували до кордону з Румунією. Для подолання інженерних загороджень порушники встановили драбину, однак, помітивши прикордонників, кинули вантаж і втекли.

У результаті на місці було виявлено та вилучено 2 тисячі пачок сигарет без акцизних марок орієнтовною вартістю близько 100 тисяч гривень.

Правоохоронці проводять заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабандної схеми. Інформацію про подію передано до Бюро економічної безпеки. Попередня правова кваліфікація — ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.