Украинская авиация переходит на стандарты НАТО — Денис Шмыгаль представил дорожную карту

Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей по стандартам НАТО.

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Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Минобороны совместно с Воздушными силами создали дорожную карту развития возможностей украинской авиации. Документ был разработан на основе Доктрины воздушной мощи НАТО.

По словам министра, Доктрина воздушной мощи НАТО — это стратегический документ о принципах и способах применения воздушных сил Альянса для обеспечения безопасности и сдерживания агрессии.

«Эта доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе проводится подготовка новых членов Альянса и партнеров. Дорожная карта структурирована в соответствии с ключевыми функциями, определенными Доктриной НАТО», — рассказал Шмыгаль.

Дорожную карту 3 августа представили Президенту Владимиру Зеленскому. Ее цель — усилить способности Украины:

применять авиацию в объединенных операциях и операциях в рамках деятельности НАТО;

эффективно поражать противника во время текущей агрессии;

предотвратить продвижение врага и сдерживать его в будущем.

«Благодаря этому документу Воздушные силы ВСУ получат способности сдерживать агрессию противника за счет возможности применения воздушной мощи по стандартам НАТО», — добавил министр обороны.

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