В Киеве с 4 августа частично ограничат движение транспорта на двух улицах

В столице будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

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В Киеве с 4 августа планируются изменения в организации дорожного движения.

С 4 по 8 августа, с 08:00 до 20:00, будет частично ограничено движение транспорта по улице Остафия Дашкевича — от улицы Князя Романа Мстиславича до улицы Черных Запорожцев.

«Дорожники КП ШЕУ Днепровского района будут ремонтировать нижний слой асфальтобетонного покрытия», — сообщили в КГГА.

Кроме того, с 4 по 31 августа частично ограничат движение транспорта по Столичному шоссе.

«Дорожники КП ШЕУ «Магистраль» будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие двух крайних правых полос на участке от АЗС Socar до переулка Вито-Литовского в направлении столицы», — говорится в сообщении.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» извинились за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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