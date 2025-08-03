У Києві з 4 серпня частково обмежать рух транспорту на двох вулицях

У столиці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

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У Києві з 4 серпня плануються зміни в організації дорожнього руху

Із 4 до 8 серпня, з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Остафія Дашкевича від вулиці Князя Романа Мстиславича до вулиці Чорних Запорожців.

«Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття», - заявили у КМДА.

Крім того, із 4 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту Столичним шосе.

«Дорожники КП ШЕУ «Магістраль» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття двох крайніх правих смуг на ділянці від АЗС «Socar» до провулку Віто-Литовського у напрямку столиці», - сказано у повідомленні.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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