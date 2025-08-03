Українська авіація переходить на стандарти НАТО — Денис Шмигаль представив дорожню карту

Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО.

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Міністра оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Міноборони спільно з Повітряними силами створили дорожню карту розвитку спроможностей української авіації. Документ розробили на основі Доктрини повітряної міці НАТО.

За словами міністра, Доктрина повітряної міці НАТО - це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування повітряних сил Альянсу для безпеки та стримування агресії.

«Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів. Дорожню карту структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО», - розповів Шмигаль.

Дорожню карту 3 серпня представили Президенту Володимиру Зеленському. Її мета - посилити спроможності України:

застосовувати авіацію під час обʼєднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО;

завдавати ефективної поразки ворогу під час поточної агресії;

запобігти просуванню ворога та стримати його в майбутньому.

«Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО», - додав міністр оборони.

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