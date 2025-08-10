Третью мировую остановит только продолжение поставок оружия Украине, — сенатор Линдси Грэм

Сенатор Линдси Грэм отметил, что украинская армия является ключевым фактором сдерживания дальнейшей агрессии РФ.

Фото: Getty Images

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что продолжение поставок оружия Украине — это единственная надежда избежать Третьей мировой войны. Об этом он сказал в комментарии NBC News.

Американский сенатор подчеркнул, что украинская армия сегодня является самой мощной в Европе, и именно она удерживает Россию в страхе и является ключевым фактором сдерживания дальнейшей агрессии.

Он также призвал международных партнеров активнее поддерживать ВСУ, ведь от этого зависит безопасность всего континента.

«Третью мировую остановит только продолжение поставок оружия Украине, чтобы Россию держала в страхе самая мощная армия Европы на сегодня — Украина», — заявил сенатор Грэм.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что США хотят прекратить финансирование Украины в войне.

