Третю світову зупинить лише продовження постачання зброї Україні, — сенатор Ліндсі Грем

Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що продовження постачання зброї Україні - це єдина надія уникнути Третьої світової війни. Про це він сказав у коментарі NBC News.

Американський сенатор підкреслив, що українська армія на сьогодні є найпотужнішою в Європі і саме вона утримує Росію в страху і є ключовим фактором стримування подальшої агресії.

Він також закликав міжнародних партнерів активніше підтримувати ЗСУ, адже від цього залежить безпека всього континенту.

«Третю світову зупинить лише продовження постачання зброї Україні, щоб Росію тримала в страху найпотужніша армія Європи на сьогодні – Україна», - заявив сенатор Грем.

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що США хочуть припинити фінансування України у війні.

