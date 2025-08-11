Зеленский и европейские лидеры пообщаются с Трампом накануне его встречи с Путиным — известна дата

Европейские лидеры и Владимир Зеленский поговорят с Трампом по телефону в среду, за два дня до его встречи с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-разговор с президентом США Дональдом Трампом накануне его встречи с Путиным.

По информации Bloomberg, телефонный разговор состоится 13 августа.

Как сообщил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, в беседе также примет участие вице-президент США Джей Ди Венс.

Среди европейских лидеров, которые примут участие в разговоре, будут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьеры Италии, Польши и Финляндии.

По словам Корнелиуса, на переговорах будут рассмотрены «дальнейшие варианты давления на Россию», а также «подготовка возможных мирных переговоров и связанные с ними вопросы территориальных претензий и безопасности».

По информации The Guardian, беседа состоится в полдень по Гринвичу (13:00 по британскому летнему времени, 14:00 по центральноевропейскому времени), а через час пройдет отдельный разговор с Трампом и Венсом.

Ожидается, что европейские лидеры проведут еще одну телефонную беседу позже в тот же день, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что намерен поехать в Россию на встречу с Путиным.

Однако перед этим он заявлял, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске.

