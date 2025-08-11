Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Зеленский и европейские лидеры пообщаются с Трампом накануне его встречи с Путиным — известна дата

18:18, 11 августа 2025
Европейские лидеры и Владимир Зеленский поговорят с Трампом по телефону в среду, за два дня до его встречи с Путиным.
Зеленский и европейские лидеры пообщаются с Трампом накануне его встречи с Путиным — известна дата
Иллюстративное фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-разговор с президентом США Дональдом Трампом накануне его встречи с Путиным.

По информации Bloomberg, телефонный разговор состоится 13 августа.

Как сообщил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, в беседе также примет участие вице-президент США Джей Ди Венс.

Среди европейских лидеров, которые примут участие в разговоре, будут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьеры Италии, Польши и Финляндии.

По словам Корнелиуса, на переговорах будут рассмотрены «дальнейшие варианты давления на Россию», а также «подготовка возможных мирных переговоров и связанные с ними вопросы территориальных претензий и безопасности».

По информации The Guardian, беседа состоится в полдень по Гринвичу (13:00 по британскому летнему времени, 14:00 по центральноевропейскому времени), а через час пройдет отдельный разговор с Трампом и Венсом.

Ожидается, что европейские лидеры проведут еще одну телефонную беседу позже в тот же день, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что намерен поехать в Россию на встречу с Путиным.

Однако перед этим он заявлял, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

путин Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Канцлер Германии Мерц пригласил Трампа и Вэнса принять участие в переговорах по поводу давления на РФ

Фридрих Мерц 13 августа предложит Трампу и Вэнсу рассмотреть «дальнейшие варианты давления на Россию».

В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду