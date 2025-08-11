Практика судів
Зеленський та європейські лідери поспілкуються з Трампом напередодні його зустрічі з Путіним — відома дата

18:18, 11 серпня 2025
Європейські лідери та Володимир Зеленський поговорять із Трампом телефоном у середу, за два дні до його зустрічі із Путіним.
Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери матимуть онлайн-розмову із президентом США Дональдом Трампом напередодні його зустрічі із Путіним.

За інформацією Bloomberg, телефонна розмова відбудеться 13 серпня.

Як повідомив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, віцепрезидент США Джей Ді Венс також приєднається до телефонної розмови.

Серед європейських лідерів, які візьмуть участь у розмові, будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії.

За словами Корнеліуса, на переговорах будуть розглянуті «подальші варіанти тиску на Росію», а також «підготовка можливих мирних переговорів та пов'язані з ними питання територіальних претензій та безпеки».

За інформацією The Guardian, розмова відбудеться опівдні за Гринвічем (тобто о 13:00 за британським літнім часом, о 14:00 за центральноєвропейським часом), а через годину відбудеться окрема розмова з Трампом та Венса.

Очікується, що європейські лідери проведуть ще одну телефонну розмову пізніше того ж дня, щоб обговорити наступні кроки.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що збирається поїхати до Росії на зустріч з Путіним. 

Однак перед цим він заявляв, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці.

