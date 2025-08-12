Практика судов
  1. В Украине

«Китайский привет» Кацурина оштрафовали на 48 тыс грн за нарушение требований производства продуктов

15:27, 12 августа 2025
В Госпродпотребслужбе заявили, что субъект хозяйствования нарушил установленные законодательством гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов.
Фото: zaxid.net
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в львовском ресторане «Китайский Привет» Миши Кацурина, где отравились 76 человек, выявили ряд нарушений санитарных норм, в частности, там неправильно хранили продукты, а большинство работников не имели медицинских книжек.

12 июля Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщило, что специалисты провели мероприятие государственного контроля в заведении общественного питания «Китайский привет». Инспектирование проводилось на основании сообщения ГУ ЦКПХ Минздрава Украины о вспышке пищевого отравления среди посетителей заведения общественного питания.

В ходе инспектирования специалисты установили, что субъект хозяйствования нарушил установленные законодательством гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов.

«По результатам инспектирования, в соответствии с Законом Украины “О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных”, на субъект хозяйствования наложена финансовая санкция в размере 48 000 гривен», — говорится в заявлении.

Львов Госпродпотребслужба отравление

