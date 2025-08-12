Практика судів
«Китайський привіт» Кацуріна оштрафували на 48 тис грн через порушення вимог виготовлення продуктів

15:27, 12 серпня 2025
У Держпродспоживслужбі заявили, що суб’єкт господарювання порушив встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів.
Фото: zaxid.net
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у львівському ресторані «Китайський Привіт» Міші Кацуріна, де отруїлися 76 людей, виявили низку порушень санітарних норм, зокрема, там неправильно зберігали продукти, а більшість працівників не мали медичних книжок.

12 липня Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомило, що фахівці провели захід державного контролю у закладі громадського харчування «Китайський привіт». Інспектування здійснювалось на підставі повідомлення ДУ ЦКПХ МОЗ України щодо спалаху харчового отруєння серед відвідувачів закладу громадського харчування.

В ході інспектування спеціалісти встановили, що суб’єкт господарювання порушив встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів.

«За результатами інспектування, відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», на суб’єкт господарювання накладено фінансову санкцію у розмірі 48 000 гривень», - йдеться у заяві.

Львів Держпродспоживслужба отруєння

