Рынок дизельных автомобилей в Украине в июле упал на 13% – лидеры продаж

В июле 2025 года украинский автопарк пополнился 5,5 тысячами дизельных автомобилей, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром».
Из этого количества 1,2 тысячи были новыми автомобилями (уменьшение на 26%), а 4,3 тысячи – подержанными, импортированными из-за рубежа (уменьшение на 8%). Доля дизельных машин на рынке новых легковых автомобилей сократилась до 18,7% по сравнению с 25,5% в июле 2024 года. Среди импортируемых подержанных автомобилей дизельные модели составили 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Средний возраст таких автомобилей составляет 11 лет.
Топ-5 новых дизельных легковых автомобилей по количеству регистраций:
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных автомобилей:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.