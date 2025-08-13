Практика судов
Рынок дизельных автомобилей в Украине в июле упал на 13% – лидеры продаж

12:22, 13 августа 2025
ТОП-5 дизельных автомобилей июля 2025 года – от Renault Duster до VW Golf.
Рынок дизельных автомобилей в Украине в июле упал на 13% – лидеры продаж
Фото: renault.com
В июле 2025 года украинский автопарк пополнился 5,5 тысячами дизельных автомобилей, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром».

Из этого количества 1,2 тысячи были новыми автомобилями (уменьшение на 26%), а 4,3 тысячи – подержанными, импортированными из-за рубежа (уменьшение на 8%). Доля дизельных машин на рынке новых легковых автомобилей сократилась до 18,7% по сравнению с 25,5% в июле 2024 года. Среди импортируемых подержанных автомобилей дизельные модели составили 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Средний возраст таких автомобилей составляет 11 лет.

Топ-5 новых дизельных легковых автомобилей по количеству регистраций:

  1. RENAULT Duster – 351 единица
  2. VOLKSWAGEN Touareg – 137 единиц
  3. TOYOTA Prado – 128 единиц
  4. SKODA Kodiaq – 89 единиц
  5. VOLKSWAGEN Tiguan – 88 единиц

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных автомобилей:

  1. RENAULT Megane – 363 единицы
  2. NISSAN Qashqai – 286 единиц
  3. SKODA Octavia – 268 единиц
  4. VOLKSWAGEN Passat – 252 единицы
  5. VOLKSWAGEN Golf – 168 единиц

