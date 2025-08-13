Практика судів
  1. В Україні

Ринок дизельних авто в Україні у липні впав на 13% – лідери продажів

12:22, 13 серпня 2025
ТОП-5 дизельних авто липня 2025 року – від Renault Duster до VW Golf.
Ринок дизельних авто в Україні у липні впав на 13% – лідери продажів
Фото: renault.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У липні 2025 року український автопарк поповнився 5,5 тисячами дизельних автомобілів, що на 13% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром».

З цієї кількості 1,2 тисячі були новими автомобілями (зменшення на 26%), а 4,3 тисячі – вживаними, імпортованими з-за кордону (зменшення на 8%). Частка дизельних машин на ринку нових легковиків скоротилася до 18,7% у порівнянні з 25,5% у липні 2024 року. Серед імпортованих вживаних авто дизельні моделі склали 19,3%, що на 4 відсоткові пункти менше, ніж торік. Середній вік таких автомобілів становить 11 років.

Топ-5 нових дизельних легковиків за кількістю реєстрацій:

  1. RENAULT Duster – 351 одиниця
  2. VOLKSWAGEN Touareg – 137 одиниць
  3. TOYOTA Prado – 128 одиниць
  4. SKODA Kodiaq – 89 одиниць
  5. VOLKSWAGEN Tiguan – 88 одиниць

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. RENAULT Megane – 363 одиниці
  2. NISSAN Qashqai – 286 одиниць
  3. SKODA Octavia – 268 одиниць
  4. VOLKSWAGEN Passat – 252 одиниці
  5. VOLKSWAGEN Golf – 168 одиниць

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

авто транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду