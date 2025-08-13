Ринок дизельних авто в Україні у липні впав на 13% – лідери продажів

ТОП-5 дизельних авто липня 2025 року – від Renault Duster до VW Golf.

Фото: renault.com

У липні 2025 року український автопарк поповнився 5,5 тисячами дизельних автомобілів, що на 13% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром».

З цієї кількості 1,2 тисячі були новими автомобілями (зменшення на 26%), а 4,3 тисячі – вживаними, імпортованими з-за кордону (зменшення на 8%). Частка дизельних машин на ринку нових легковиків скоротилася до 18,7% у порівнянні з 25,5% у липні 2024 року. Серед імпортованих вживаних авто дизельні моделі склали 19,3%, що на 4 відсоткові пункти менше, ніж торік. Середній вік таких автомобілів становить 11 років.

Топ-5 нових дизельних легковиків за кількістю реєстрацій:

RENAULT Duster – 351 одиниця VOLKSWAGEN Touareg – 137 одиниць TOYOTA Prado – 128 одиниць SKODA Kodiaq – 89 одиниць VOLKSWAGEN Tiguan – 88 одиниць

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

RENAULT Megane – 363 одиниці NISSAN Qashqai – 286 одиниць SKODA Octavia – 268 одиниць VOLKSWAGEN Passat – 252 одиниці VOLKSWAGEN Golf – 168 одиниць

