Пенсия в Украине: какие доплаты получают после 80 лет

16:01, 16 августа 2025
Пенсионеры после 80 лет могут рассчитывать на доплату более 500 гривен.
В 2025 году украинские пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, могут рассчитывать на доплаты. Эта инициатива направлена на поддержку пожилых людей, которые являются одной из самых уязвимых категорий населения, особенно в условиях военного времени и экономических вызовов.

Пенсионерам от 80 лет предусмотрена ежемесячная доплата до 570 гривен, при условии, что их основная пенсия не превышает 10340,35грн. Эта надбавка начисляется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд.

Если человек раньше получал надбавку в 456 грн (категория 75–79 лет), то по достижении 80 лет сумма автоматически возрастает до 570 грн.

Есть еще одна важная финансовая поддержка для самых уязвимых пенсионеров — дополнительные 944 грн ежемесячно. Она предусмотрена для пенсионеров, которым уже исполнилось 80 лет и по стечению обстоятельств проживают одиноко. Ключевым моментом является отсутствие у таких лиц трудоспособных родственников, которые, согласно действующему законодательству, обязаны их содержать.

Даже если у пенсионера есть дети, но они уже достигли пенсионного возраста или признаны нетрудоспособными, это может служить основанием для назначения этой выплаты. Размер этого пособия составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

